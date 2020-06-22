В Москве СК проверит органы опеки на халатность после оставления матерью детей без еды

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Следователи проверят на халатность сотрудников органов опеки после оставления матерью в московской квартире без еды четверых детей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Организована доследственная проверка по факту инцидента с детьми, произошедшего на юго-западе Москвы, в рамках которой следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства по ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщила Иванова.

Ранее полицейские обнаружили в квартире в Москве четверых запертых детей в возрасте от двух до 13 лет без еды. По словам детей, мать уехала на дачу, закрыв их. Дети были несколько суток без еды, пытались выйти на улицу, но не смогли. Крики о помощи услышали соседи, которые и вызвали полицию. Личность матери установлена, она вернулась домой. Дети обследуются в больнице.

Как сообщила представитель СК, по данному факту полиция возбудила уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). По поручению руководства столичного главка СК следствие просит прокуратуру передать дело из полиции в СК.