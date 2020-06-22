На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка

ТАСС, 22 июня. Столкновение легкового автомобиля, автобуса и бензовоза привело к гибели женщины на трассе в Башкирии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД региона.

"По предварительной информации, на 7-м км дороги Бирск - Тастуба - Сатка столкнулись три автомобиля: Kia Optima, автобус "Нефаз" и бензовоз Scania. В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте аварии. Предположительно, водитель Scania при спуске не применил торможение на мосту", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, в аварии также пострадали три пассажира легкового автомобиля, включая двух детей. В автобусе находились трое человек, в том числе два пассажира, никто из них не пострадал.

В данный момент на месте работают сотрудники полиции.

В новость внесены изменения (19:28 мск) - добавлены подробности о пострадавших в третьем абзаце.