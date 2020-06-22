Подозреваемого в убийстве иностранного студента доставили из Смоленска в Волгоград

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Задержанного в Смоленске по подозрению в убийстве студента Волгоградского медуниверситета, гражданина Азербайджанской Республики, в понедельник доставили в Волгоград. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталия Рудник.

"Подозреваемый доставлен в Волгоград", - сказала Рудник.

В первой половине дня пресс-служба обладминистрации сообщала, что состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с начальником ГУ МВД по региону и руководителем регионального следственного управления СК РФ. Пресс-служба приводила слова начальника ГУ МВД по региону Александра Кравченко, что преступник действовал очень осторожно, пытался запутать следы, отправившись сначала в Ростов-на-Дону, а затем в Смоленск, где намеревался пересечь границу с Белоруссией и скрыться в Минске.

Ранее губернатор Волгоградской области принял решение о выделении 1 млн рублей в качестве вознаграждения за помощь в раскрытии преступления.

В ночь на 13 июня в Ворошиловском районе Волгограда было обнаружено тело студента первого курса Волгоградского мединститута Тимура Гаврилова, гражданина Азербайджана. Он умер из-за множественных проникающих колото-резаных ран, в связи с убийством было возбуждено уголовное дело.