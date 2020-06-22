В Волгограде арестовали обвиняемого в убийстве иностранного студента

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца Виталия Васильева, обвиняемого в убийстве 17-летнего студента медуниверситета, гражданина Азербайджанской Республики, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Постановлением Центрального районного суда Волгограда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 августа", - сказала Вальковская.

Она уточнила, что 22 июня Васильеву предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

"В ходе предварительного следствия Васильев полностью признал свою причастность к преступлению. В судебном заседании обвиняемый ходатайствовал об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на то, что не собирается скрываться от следствия", - отметила Вальковская.

В ночь на 13 июня в Ворошиловском районе Волгограда было обнаружено тело студента первого курса Волгоградского медуниверситета Тимура Гаврилова, гражданина Азербайджана. Он умер от множественных проникающих колото-резаных ран, в связи с убийством было возбуждено уголовное дело. Васильев был задержан в воскресенье в Смоленске. По данным следствия, он собирался скрыться от правоохранительных органов в Белоруссии. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение о выделении 1 млн рублей в качестве вознаграждения за помощь в раскрытии преступления.