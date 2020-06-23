Не менее 15 человек стали жертвами столкновений на юге Мексики

МЕХИКО, 23 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек были убиты в ходе столкновений в районе Сан-Матео-дель-Мар в штате Оахака на юге Мексики. Об этом сообщила в понедельник на своей странице в Facebook администрация муниципалитета.

Ее руководитель Бернардино Понсе возложил ответственность за случившееся на группу из семи человек во главе с Хосе Луисом Салинасом, которого назвал представителем властей соседнего района Уасатлан-дель-Рио. "Они пытали, сожгли заживо и убили 15 наших граждан, в том числе двух женщин, которые всего лишь по собственному убеждению защищали свое право на мирные собрания", - говорится в тексте документа.

Губернатор региона Алехандро Мурат ранее в понедельник дал указания руководителям управления общественной безопасности и МВД штата оказать всю необходимую помощь родственникам жертв и обеспечить безопасность в населенных пунктах, где произошли столкновения.

За 18 месяцев, прошедших с декабря 2018 года, когда президентом Мексики стал Андрес Мануэль Лопес Обрадор, в стране были убиты не менее 53,6 тыс. человек, в том числе 5,8 тыс. женщин и 1,8 тыс. детей. Речь идет о самом масштабном разгуле насилия в республике за последние десятилетия. В конце апреля этого года Лопес Обрадор назвал ситуацию в сфере безопасности крайне тяжелой, подчеркнув, что правительство активно работает над тем, чтобы изменить ее к лучшему.