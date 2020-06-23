В Башкирии возбудили дело после смертельного ДТП с бензовозом и легковым автомобилем

УФА, 23 июня. /ТАСС/. Уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека возбуждено по факту ДТП в Мишкинском районе Башкирии. В понедельник там столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и автобус, погибла мать троих детей, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике во вторник.

"По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. В целях установления обстоятельств происшествия проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла на ремонтируемом участке дороги с одной реверсивной полосой, столкнулись бензовоз Scania, легковой автомобиль Kia Optima и автобус "Нефаз". "Водитель бензовоза с 14 тоннами дизтоплива выехал на запрещающий сигнал на участке со светофорным регулированием и совершил столкновение со встречной Kia, а затем с рейсовым автобусом. В салоне "Нефаза", который следовал по маршруту село Караидель - город Бирск, находились два пассажира", - добавили в МВД.

На месте аварии погибла пассажирка легкового автомобиля, ее супруг и две дочери после оказания помощи отпущены домой, пятилетнюю дочь госпитализировали.