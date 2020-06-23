МЧС направило в суды почти 200 дел о нарушении пожарной безопасности в детских лагерях

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. МЧС по результатам проверок детских лагерей направило в суды почти 200 дел за неисправление в срок нарушений требований пожарной безопасности. Об этом во вторник на заседании комиссии Госдумы сообщил замглавы МЧС РФ - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

"Мы привлекли (к административной ответственности) 276 юридических лиц, 691 должностное лицо. За неисполнение в срок законных предписаний по ранее выявленным требованиям пожарной безопасности в суды переданы 183 административных дела", - сказал он.

По данным Супруновского, было проведено 2 700 надзорных мероприятий в детских лагерях, нарушения выявлены на 750 объектах.

16 июня на пресс-конференции в ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщал, что к административной ответственности были привлечены 166 юридических и около 400 должностных лиц, было возбуждено 119 административных дел.

Всего, по данным МЧС, в 2020 году откроется 5-7 тыс. детских лагерей, в прошлые годы открывалось порядка 40 тыс. В этом году столь низкое их число объясняется пандемией коронавируса.