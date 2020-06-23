СК возбудил дело после гибели в Черном море научной сотрудницы Института океанологии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели научной сотрудницы Южного отделения Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук. Об этом сообщила журналистам представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По факту гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук при выполнении водолазных работ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщила Марковская.

Утром 17 июня в акватории Черного моря вблизи поселка Витязево Краснодарского края сотрудница института 1981 года рождения с маломерного судна, принадлежащего институту, погрузилась с аквалангом в воду для проведения водолазных работ на морском дне. По истечении установленного запаса кислорода в кислородном баллоне, она на поверхность воды не поднялась.

Как сообщила Марковская, в рамках проверки установлено, что вопреки требованиям межотраслевых правил по охране труда, состав экспедиции выполнял водолазные работы без достаточного количества соответствующего персонала и письменного допуска к ним. В ходе спасательно-поисковых работ на дне Черного моря в районе погружения пострадавшая не обнаружена, что свидетельствует о ее гибели.