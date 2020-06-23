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Автобус в Подмосковье насмерть сбил девочку на лошади

В результате ДТП наездница скончалась на месте

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Рейсовый автобус насмерть сбил 13-летнюю девочку, которая верхом на лошади выскочила на трассу М10 "Россия" в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня около 15:00 мск на 3-м километре автодороги МБК - Борщево - М10 "Россия" водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил наезд на несовершеннолетнюю, ехавшую верхом на лошади, которая внезапно выскочила на проезжую часть. В результате ДТП 13-летняя наездница скончалась на месте", - сказали в пресс-службе.

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