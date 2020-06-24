До четырех возросло число жертв землетрясения в Мексике

МЕХИКО, 24 июня. /ТАСС/. Число погибших при мощном землетрясении в штате Оахака на юге Мексики во вторник возросло до четырех человек. Такие данные обнародовало на своем сайте министерство общественной безопасности и защиты граждан республики.

"Согласно предварительным данным, итогом землетрясения магнитудой 7,5 в штате Оахака стала гибель четырех человек, жилой фонд получил незначительный ущерб", - говорится в заявлении ведомства. Число пострадавших, по разным оценкам, составляет от пяти до более чем 30 человек.

Известно, что в Оахаке были повреждены несколько больниц, откуда пришлось эвакуировать пациентов и персонал. Власти привлекли подразделения вооруженных сил к оказанию помощи населению.

В частности, из-за удара стихии была полностью эвакуирована больница в пригороде столицы штата, переоборудованная для оказания помощи заразившимся новым коронавирусом. Сведений о пострадавших из числа пациентов или сотрудников медицинского учреждения обнародовано не было.

Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, эпицентр находился на расстоянии 23 км от населенного пункта Крусесита на тихоокеанском побережье Оахаки.

Подземный толчок ощущался на территории нескольких регионов, в том числе в столице страны, расположенной на расстоянии более чем 500 км от эпицентра.