До семи возросло число жертв произошедшего 23 июня на юге Мексики землетрясения

МЕХИКО, 24 июня. /ТАСС/. Число погибших при землетрясении магнитудой 5,7 у берегов южного штата Оахака во вторник увеличилось до семи. Об этом сообщил в среду в видеообращении в своем Twitter губернатор региона Алехандро Мурат.

"Погибли две женщины и пятеро мужчин", - сказал политик. По меньшей мере 11 человек пострадали, пятеро из них находятся в больницах. Повреждено более 2 тыс. жилых домов и 55 школ в Оахаке.

Мурат отметил, что к настоящему времени ремонтные бригады полностью восстановили связь в регионе и расчистили дороги от завалов. "Все четыре аэропорта Оахаки работают в обычном режиме", - добавил он. Во вторник Мурат попросил федеральное правительство ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение позволит властям штата получить доступ к ресурсам специального фонда для ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи гражданам.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, эпицентр находился на расстоянии 23 км от населенного пункта Крусесита на тихоокеанском побережье Оахаки. Подземный толчок ощущался на территории нескольких регионов, в том числе в Мехико, расположенном на расстоянии более чем 500 км от эпицентра.