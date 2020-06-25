В Чечне остались без электроснабжения более 75 тыс. человек

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Более 75 тыс. жителей Чеченской Республики остались без электроснабжения из-за массовых аварийных отключений в распределительных сетях . Об этом сообщается в четверг на сайте Минэнерго РФ.

"24 июня с 22:00 из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, ветер до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" - АО "Чеченэнерго"). По состоянию на 23:00 отключено: ВЛ 6-10 кВ - 41; ТП 6-10 кВ - 224. Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 75 500 человек). Мощность отключенных потребителей - 20 МВт", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечены 32 бригады в составе 96 человек и 32 единицы специальной техники.