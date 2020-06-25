В Крыму за похищение и вымогательство задержали трех членов этнической группировки

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ задержали в Ялте трех членов преступной группировки, прибывших в Крым из Чечни, по подозрению в похищении строителя и вымогательстве у него денег. Об этом в четверг сообщается на сайте СК РФ.

"Следствием установлено, что трое мужчин, прибывших не так давно в Ялту из Чеченской Республики, решили организовать похищение и вымогательство денег у местного жителя, с которым совместно работали на одном из строительных объектов города. Им стало известно, что напарнику за работу была перечислена крупная сумма. Сообщники прибыли к его дому, расположенному в Алупке, насильно усадили в машину и вывезли в глухой лесной массив недалеко от поселка Голубой Залив. Там жителя Ялты избивали, требуя за освобождение 1 млн рублей. Потерпевшему удалось сбежать", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержаны подозреваемые были после того, как 23 июня на автовокзале Ялты они встретились с другом похищенного, который передал им часть требуемой суммы в обмен на паспорт и мобильный телефон товарища. Сейчас следствие готовится предъявить им обвинение и выйти в суд с ходатайством об аресте.

"В рамках следствия устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иные лица, пострадавшие от противоправной деятельности мужчин на территории Ялты", - отмечается в сообщении. Возбуждено уголовное дело по п. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ и п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ.