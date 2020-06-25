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В квартире на юге Москве найдено более 3 кг метамфетамина

Полицейские возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в квартире 21-летнего москвича около 2,8 кг метамфетамина, еще около 800 гр изъято из разложенных им закладок, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Москве Владимир Васенин.

В полицию поступила информация, что в квартире одного из домов по Большой Тульской улице гражданин хранит наркотики. Полицейские задержали по адресу 21-летнего москвича.

"В ходе обследования помещения оперативники обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию, изъятый материал общей массой около 2800 гр содержит в своем составе метамфетамин. Далее в ходе проведения с участием задержанного осмотра по различным адресам мест происшествия, где он ранее делал закладки, обнаружено и изъято аналогичное средство общей массой свыше 810 гр", - рассказал Васенин.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Молодой человек заключен под стражу.

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