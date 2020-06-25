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Автобус упал с моста в Варшаве

Два человека погибли, около 20 пострадали

ВАРШАВА, 25 июня. /ТАСС/. Городской автобус упал в четверг с автомобильного моста в Варшаве. Как сообщили работающие на месте происшествия спасатели, погибли два человека.

"Автобус из двух частей. Передняя упала с виадука, вторая часть осталась наверху. Около 20 человек пострадали, двое погибли", - информировал журналистов представитель Государственной пожарной охраны Михал Конопка.

Инцидент произошел на мосту Грота-Ровецкого. На месте происшествия ведется спасательная операция.

Сообщается, что в автобусе во время движения находилось около 40 человек.

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