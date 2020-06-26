Десятки артистов пришли к зданию суда в Москве на оглашение приговора Серебренникову

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Несколько десятков человек собрались в пятницу у здания Мещанского суда Москвы, где должен быть вынесен приговор театральному режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в крупном мошенничестве и другим фигурантам его дела. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Среди собравшихся - рэпер Oxxxymiron, актриса Юлия Ауг и артисты "Гоголь-центра". Сотрудники полиции у здания просят собравшихся не мешать проходу других граждан и соблюдать социальную дистанцию.

Режиссер Кирилл Серебренников приехал в Мещанский суд Москвы. У него с собой нет сумки с личными вещами, которые могли бы понадобиться в случае его отправления в СИЗО. Собравшиеся у суда приветствовали его аплодисментами. В суд также прибыли и другие фигуранты дела: Софья Апфельбаум и Алексей Малобродский. Последний пришел в суд с вещами, но сказал, что надеется на оправдательный приговор. "Настрой лирический. Мы продолжаем надеяться и преисполнены благодарности ко всем болеющим", - сказал Малобродский.

В Мещанский суд пока не пускают слушателей. Внутри находятся участники процесса и пишущие журналисты, в том числе зарубежных изданий.

О процессе

Ранее в ходе прений сторон прокурор Михаил Резниченко попросил вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде шести лет колонии, а другим фигурантам дела - от 4 до 5 лет. Представитель Министерства культуры в суде заявила о том, что считает вину доказанной, и попросила о взыскании с подсудимых ущерба на сумму около 129 млн рублей. Наказание для обвиняемых представитель министерства оставила на усмотрение суда.

Адвокаты всех четверых фигурантов дела попросили суд об оправдательном приговоре. Серебренников в своей речи назвал обвинение нелепым и заявил, что гордится проектом "Платформа", который стал местом смелых театральных постановок.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

На скамье подсудимых, помимо Серебренникова, находятся продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудник Минкультуры РФ Софья Апфельбаум. Все они вину не признают.

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