Прокуратура Москвы направила в суд дело о ввозе лекарств для онкобольных

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Останкинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей Москвы, обвиняемых в ввозе из Германии незарегистрированного лекарственного препарата для онкобольных. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

"По версии следствия, обвиняемые с помощью интернет-сайта организовали продажу незарегистрированных лекарственных средств, закупаемых на территории иностранного государства, после чего организовывали доставку данных лекарств до заказчиков на территории Москвы и Московской области, а также в другие субъекты РФ при помощи услуг логистических компаний", - сообщили в прокуратуре. Один из фигурантов дела, занимавшийся доставкой, был задержан в ходе "проверочной закупки" препарата за 100 тыс. рублей. По данным ТАСС, речь идет о 34-летнем Мураде Балахове, проживавшем долгое время в Дюссельдорфе, его брате, 40-летнем Казбеке Балахове и 33-летнем Александре Балакине, доставлявшем препарат Keytruda.

Они были задержаны в июле прошлого года и обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (ввоз на территорию РФ в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере с использованием сети Интернет, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Статья обвинения предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с возможным дополнительным штрафом от 1 млн до 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Останкинский суд Москвы. Обвиняемые содержатся под домашним арестом.