На заседание по делу Серебренникова пришел слушатель в майке с надписью "украл=обнал"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Защита фигурантов дела режиссера Кирилла Серебренникова потребовала удалить из зала Мещанского суда, где оглашается приговор, молодого человека в футболке с надписью "украл=обнал", передает корреспондент ТАСС.

"Это провокация, я требую удалить этого молодого человека из зала суда, это давление на суд", - сказала адвокат Ксения Карпинская.

Слушатель в футболке с такой надписью остался в зале суда. Ранее он был замечен в толпе у здания суда, где привлек к себе внимание людей, пришедших поддержать режиссера.

Оглашение приговора продолжается. В вводной части акта суд признал Серебренникова, Итина и Малобродского виновными в хищениях. Экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум признана виновной в халатности. Наказание для обвиняемых суд назовет в заключительной части приговора.

Ранее в ходе прений сторон прокурор Михаил Резниченко попросил вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде шести лет колонии, другим фигурантам дела - от 4 до 5 лет. Представитель Министерства культуры РФ в суде заявила, что считает вину доказанной, и попросила о взыскании с подсудимых ущерба на сумму около 129 млн рублей.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, как посчитало следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.