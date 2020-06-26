В Воронеже умер второй человек, сбитый полицейским на тротуаре

ВОРОНЕЖ, 26 июня. /ТАСС/. Еще одна пострадавшая в результате наезда полицейским на автомобиле на тротуаре в Воронеже скончалась в реанимации местной больницы "Электроника". Об этом сообщила ТАСС представитель Департамента здравоохранения Воронежской области.

9 июня около 19:20 мск в Воронеже на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской 24-летний полицейский за рулем автомобиля Toyota выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. Один из них умер от полученных травм на месте, две женщины в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимацию больницы "Электроника". 11 июня суд в Воронеже направил полицейского под домашний арест на два месяца, от дачи показаний он отказался.

"Умерла женщина, пострадавшая в ДТП 9 июня на Ленинском проспекте в Воронеже. Вторая пострадавшая продолжает проходить лечение, состояние - удовлетворительное", - сообщила представитель пресс-службы Департамента здравоохранения региона.

По данным полиции, в числе возможных причин ДТП рассматривается техническая неисправность автомобиля, а также уход от столкновения с другой машиной. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").