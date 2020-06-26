Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате ДТП пострадали двое мужчин и две женщины, говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"Водитель автомобиля "Нива", не пропустив двигающуюся в попутном направлении по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств, маршрутку, начал совершать из второго ряда правый поворот, при этом совершив столкновение с маршрутным такси, в котором находилось 8 человек. В результате ДТП четыре человека (двое мужчин 30 и 35 лет и две женщины 37 и 40 лет) получили травмы средней тяжести", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, авария произошла около 19:11 мск возле дома 51 по проспекту Славы. Пострадавшие госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.