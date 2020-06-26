Следователь провел обыск в квартире арестованного издателя "Медиазоны" Верзилова

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Следователь провел обыск в квартире издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова по делу об организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Николай Васильев, сотрудничающий с правозащитной организацией "Агора".

"Обыск был проведен в квартире Верзилова, где в момент этого следственного действия находилась его знакомая Ника Никульшина. Это все произошло в мое отсутствие в нарушении уголовно-процессуального законодательства. Насколько я понял из разговора со следователем, обыск прошел по делу по ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти"), по которому ранее Верзилова допросили как свидетеля", - сказал Васильев. Он добавил, что следователь изъял у издателя "Медиазоны" компьютеры и телефоны.

По этому же делу ранее прошел обыск в столичном музее "АРТ4" и квартире его владельца Игоря Маркина.

Также ранее сообщалось, что Мещанский суд 22 июня признал Верзилова виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка") и назначил наказание в виде 15 суток ареста. Мосгорсуд позднее признал это решение законным.