Медведь загрыз участника геолого-разведочной экспедиции на Колыме

ТАСС, 27 июня. Медведь загрыз на Колыме 68-летнего участника геолого-разведочной экспедиции. Об этом сообщается в субботу на сайте Управления МВД России по Магаданской области.

"Утром 27 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что на возвышенности Тынгыльчанская, расположенной примерно в 150 км от поселка Омсукчан, обнаружено тело 68-летнего мужчины - участника геолого-разведочной экспедиции с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, смерть наступила в результате нападения дикого медведя", - говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего к месту происшествия на вертолете направлена следственно-оперативная группа. "Тынгыльчанская площадь находится в таежной местности, добраться до которой наземным транспортом не представляется возможным", - пояснили в пресс-службе регионального Управления МВД.

Неделю назад в Сахалинской области медведь напал на пожилую женщину на дачном участке, она погибла. После этого власти региона приняли решение о необходимости обследовать леса, расположенные рядом с населенными пунктами, на наличие хищников. Группы опытных охотников и госинспекторов приступили к поиску и отстрелу всех медведей, которые представляют опасность для людей.