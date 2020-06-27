{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведь загрыз участника геолого-разведочной экспедиции на Колыме

Тело 68-летнего мужчины обнаружили на возвышенности Тынгыльчанская

ТАСС, 27 июня. Медведь загрыз на Колыме 68-летнего участника геолого-разведочной экспедиции. Об этом сообщается в субботу на сайте Управления МВД России по Магаданской области.

"Утром 27 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что на возвышенности Тынгыльчанская, расположенной примерно в 150 км от поселка Омсукчан, обнаружено тело 68-летнего мужчины - участника геолого-разведочной экспедиции с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, смерть наступила в результате нападения дикого медведя", - говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего к месту происшествия на вертолете направлена следственно-оперативная группа. "Тынгыльчанская площадь находится в таежной местности, добраться до которой наземным транспортом не представляется возможным", - пояснили в пресс-службе регионального Управления МВД.

Неделю назад в Сахалинской области медведь напал на пожилую женщину на дачном участке, она погибла. После этого власти региона приняли решение о необходимости обследовать леса, расположенные рядом с населенными пунктами, на наличие хищников. Группы опытных охотников и госинспекторов приступили к поиску и отстрелу всех медведей, которые представляют опасность для людей.

Теги
РоссияМагаданская область
Дело экс-сотрудника СК Александра Дрыманова
Жалоба на приговор экс-главе столичного СК Дрыманова будет рассмотрена в августе-сентябре
Ранее сообщалось об ошибке в тексте приговора, где сказано, что подсудимые состояли в преступной группе, которая причастна к сбыту наркотиков
Читать полностью