В Северной Осетии возбудили дело об убийстве после стрельбы у ресторана

ТАСС, 27 июня. Следственные органы Республики Северная Осетия-Алания возбудили уголовное дело об убийстве после стрельбы возле ресторана "Старый замок", где погиб один человек. Об этом сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК по республике.

"26 июня примерно в 21:10 возле ресторана "Старый замок" в селении Майское Пригородного района республики в ходе конфликта неизвестные применили огнестрельное оружие и скрылись. По данному факту следственным отделом по Пригородному району следственного управления Следственного комитета РФ по республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что погибшему было 22 года, он умер от полученных ранений в больнице.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что неизвестные на территории Северной Осетии рядом с одним из ресторанов обстреляли автомобиль и скрылись. В результате происшествия пострадали три человека. Подозреваемый в обстреле задержан.