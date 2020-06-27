Sky: работники отеля в Глазго были в курсе о проблемах с психикой у устроившего резню

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники отеля в Глазго, где 26 июня проситель убежища из Судана устроил резню, были предупреждены накануне инцидента о возможных проблемах с психикой у постояльца гостиницы. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News .

В пятницу мужчина напал с холодным оружием на людей на территории гостиницы Park Inn на улице Уэст-Джордж-стрит в оживленной центральной части Глазго. В отеле селили просителей убежища, ожидающих решения властей Великобритании. Подозреваемый был убит, шесть человек госпитализированы. Среди них - раненый сотрудник полиции, он находится в критическом состоянии.

По информации Sky News, соотечественники суданца, также проживавшие в отеле, жаловались властям на то, что мужчина стал вести себя неадекватно. В четверг поздно вечером сотрудник миграционного ведомства довел эту информацию до сотрудников отеля. Телеканал также сообщает, что за несколько минут перед тем, как устроить резню, нападавший звонил в миграционную службу. Подробности разговора не сообщаются.

Sky News информирует, что мужчина ранее жаловался на условия проживания в гостинице, в том числе на шум. Газета The Times в субботу сообщила, что он также возмущался тем, как просителей убежища кормили. Издание также уточняет, что около 100 иностранцев, ожидавших решения по их миграционным делам, поселили в гостинице с началом пандемии коронавируса около трех месяцев назад.

Полицейское управление Большого Глазго информировало накануне, что не рассматривает случившееся как теракт.