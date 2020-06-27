СК продлил срок задержания экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова на 72 часа

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова, обвиняемого в получении взятки и совращении малолетней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда продлен срока задержания Натарова Д. С. на 72 часа, судебное заседание отложено на 29 июня на 15:00 мск", - сказала представитель суда.

Натарову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ и по ч. 1 и ч. 2 ст. 135 УК РФ (получение взятки и совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

27 апреля в пресс-службе Минсельхоза ТАСС сообщили, что помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров был уволен. Официальный представитель Россельхознадзора пояснил, что причиной ухода, по словам Натарова, стало его желание не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развернутой против него информационной кампанией в СМИ. Кроме того, бывший сотрудник Россельхознадзора решил исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением.

Как сообщал РЕН ТВ, Натарову также вменяют получение от представителей разных юридических лиц более 6 млн рублей.