Собчак сообщила в полицию о нападении на ее съемочную группу в Среднеуральском монастыре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Участники съемочной группы телеведущей Ксении Собчак написали заявление в полицию о нападении на них в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сама Собчак сообщила в своем канале в Telegram.

"Мы написали заявления в полицию. Камеру пока так и не вернули. Стирают наснятое, видимо", - говорится в сообщении.

Ранее она сообщала, что злоумышленники напали на нее и ее коллег во время работы в монастыре над сюжетом о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), отрицавшем пандемию.

Отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.