В Тамбовской области убили пожилую пару

ТАСС, 28 июня. Пожилую пару убили вечером 27 июня в Тамбовской области, по данному факту возбуждено дело, подозреваемый задержан, сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). По подозрению в совершении данного преступления задержан 59-летний сосед погибших", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером 27 июня житель Тамбовской области, находившийся в конфликтных отношениях с соседями, пожилой супружеской парой, пришел к их дому, вооружившись металлическим штырем. Во дворе дома он нанес пенсионеру, а затем его супруге несколько ударов штырем, от которых они погибли на месте преступления.