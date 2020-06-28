В Иркутской области на трассе опрокинулся битумовоз

ТАСС, 28 июня. Грузовой автомобиль - битумовоз опрокинулся на федеральной автодороге "Байкал" в Шелеховском районе Иркутской области. Битум разлился на площади 80 кв. м, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Произошло опрокидывание битумовоза на 30-м км федеральной трассы Р-258 "Байкал". Битум разлился на площади 80 кв. м, пострадавших нет, движение не ограничено", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, авария произошла около поселка Чистые Ключи. Водитель грузового автомобиля Freightliner не справился с управлением, грузовик опрокинулся в кювет. В цистерне было более 20 куб. м битума.

На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Спасатели МЧС обеспечивают безопасность аварийно-спасательных работ.