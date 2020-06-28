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Пропавшую под Тулой школьницу нашли погибшей

Ее тело обнаружили в лесопосадке в Киреевском районе

ТАСС, 28 июня. Школьницу, пропавшую в поселке Бородинский Киреевского района Тульской области 25 июня, обнаружили погибшей, сообщается в воскресенье на сайте СУ СК России по региону.

"Примерно в 21 час 40 минут 28 июня в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района Тульской области обнаружено тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад", - говорится в сообщении.

Накануне следственный комитет возбудил уголовное дело факту безвестного исчезновения 13-летней девочки в Тульской области. В ее поисках участвовали следователи, спасатели, сотрудники УМВД и Росгвардии, а также волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

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