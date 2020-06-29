WSJ: в Кентукки арестовали мужчину, застрелившего человека на демонстрации

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Полиция Луисвилла (штат Кентукки) арестовала 24-летнего Стивена Лопеса за применение огнестрельного оружия, приведшее к гибели одного человека и ранению второго во время демонстрации в связи с резонансной смертью афроамериканки Брионны Тейлор. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на городские власти.

Лопесу предъявлены обвинения в убийстве в субботу 27-летнего фотографа Тайлера Герта и безрассудных действиях, ставящих под угрозу жизни людей. Стрелявший был ранен в ногу прохожими. Он госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.

Власти Луисвилла распорядились снести палаточный городок в парке в центре города, разбитый демонстрантами, которые требуют отдать под суд сотрудников полиции за смерть Тейлор. Акции протеста в этом месте разрешено проводить только в дневное время.

13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они полагали, хранят наркотики. В ней находились Тейлор и ее друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящая Тейлор была убита. Случай привлек большое внимание СМИ и правозащитных организаций. Один из правоохранителей, участвовавших в перестрелке, был уволен.

В США в последние недели уделяют особое внимание вопросам, касающимся искоренения расизма. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Правоохранители использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.