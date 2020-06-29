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Сахалинец за неделю работы в салоне сотовой связи украл около 9 млн рублей

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 24-летнего продавца салона сотовой связи Южно-Сахалинска за незаконные растраты 8 млн 750 тыс. рублей, принадлежащих компании-работодателю. Об этом в понедельник сообщается в релизе управления МВД России по Сахалинской области.

"Следователями собрана исчерпывающая база доказательств, указывающая на причастность фигуранта к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.

По информации пресс-службы полиции, следствие выяснило, что подозреваемый, который работал в салоне специалистом по продажам и обслуживанию, не только общался с клиентами, но и имел прямой доступ к расчетному счету предприятия. Мужчина восемь дней переводил через компьютер выручку салона на свою банковскую карту. В результате, по версии следствия, ему удалось присвоить 8 млн 750 тыс. рублей, которые он потратил на букмекерские ставки.

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РоссияСахалинская область
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