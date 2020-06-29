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СМИ: на юго-западе Китая 12 человек погибли из-за мощных ливней

По данным агентства "Синьхуа", еще 10 жителей провинции Сычуань числятся пропавшими без вести

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Сычуань на юго-западе Китая, в результате погибли 12 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа".

По его сведениям, еще 10 жителей числятся пропавшими без вести. Ливни привели к возникновению локальных наводнений, в связи с чем власти были вынуждены эвакуировать более 7,7 тыс. человек. На месте работают спасатели.

Согласно официальным данным, в зоне повышенного риска находятся свыше 9,8 тыс. китайских граждан. Проливные дожди привели к нарушению транспортного сообщения, разрушив ряд зданий и нанеся урон сельскохозяйственным угодьям.

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