Более 120 тыс. гектаров леса горит на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июня. /ТАСС/. Жара и сухие грозы осложняют ситуацию с лесными пожарами на Камчатке - в настоящий момент в регионе горит около 120 тыс. га леса, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Владимир Солодов.

22 июня в лесах Камчатки введен режим ЧС из-за пожаров, и с этого времени площадь возгорания увеличилась почти на 60%.

"Жара и сухие грозы осложнили ситуацию во многих районах. Сейчас это 52 природных пожара, всего - 120 тыс. гектаров. Лес тушат и с вертолета, но самое действенное средство-гусеничные вездеходы, которые прокладывают минерализованные полосы и не дают пожару расти", - написал Солодов.

Врио губернатора Камчатки добавил, что в настоящий момент на всех очагах задействовано большое количество техники. В ближайшее время власти региона планируют усиливать оснащение спасательных служб.

В Камчатгидромете ТАСС сообщили, что 30 июня - 1 июля в районах с наиболее сложной пожарной обстановкой пройдут кратковременные дожди, однако, осадки будут не очень значительными.