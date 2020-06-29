В Петербурге задержали двух курьеров, изрисовавших полицейскую машину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух работников службы по доставке еды, которые написали нецензурное выражение на патрульной машине, сняли это на видео и выложили в интернет, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Cотрудники Центра "Э" (по противодействию экстремизму - прим. ТАСС) ГУ МВД России по Петербургу и Ленообласти доставили в полицию 20-летнего Георгия и 21-летнего Михаила. Молодые люди работают в курьерской службе по доставке еды. Один является уроженцем Томской области, второй - города Иркутска", - сказал представитель ведомства, добавив, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о вандализме по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Видеозапись, на которой видно, как неизвестные наносят маркером надписи на задних дверях машины патрульно-постовой службы, по данным полиции, появилась в сети 27 июня, после чего полиция начала розыск злоумышленников.

Как удалось установить полицейским, задержанные нанесли надпись из хулиганских побуждений. В главке также предоставили видео с объяснениями задержанных, которые признают свою вину и призывают других не совершать таких поступков.