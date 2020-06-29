В Москве мужчина попытался незаконно продать 500 канистр со спиртом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, пытавшегося незаконно продать 500 канистр со спиртом. Общий объем составил 5 тыс. литров, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"Сотрудниками полиции в 2-м Сетуньском проезде был задержан 31-летний мужчина в момент попытки сбыта 500 пластиковых десятилитровых канистр этилового спирта стоимостью 1,4 млн рублей. Данную продукцию злоумышленник хранил в гаражном кооперативе на западе столицы", - сказал Васенин.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте этилового спирта. Неудавшийся бутлегер отпущен под подписку о невыезде.