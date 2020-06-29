Под Волгоградом обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

ВОЛГОГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Волгоградские следователи проводят проверку в связи со смертью полицейского от огнестрельного ранения в своей машине в Михайловском районе региона. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

Инцидент произошел в воскресенье вблизи города Михайловка Волгоградской области. По предварительным данным, выстрел был сделан из табельного пистолета сержанта, который обнаружили в машине.

"По факту смерти полицейского проводится проверка", - сказала Рудник.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова уточнила ТАСС, что полиция проводит служебную проверку в связи с произошедшим. "Сержант полиции находился в поле в своем автомобиле во внеслужебное время", - сказала Смольянинова.