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Под Волгоградом обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

По предварительным данным, выстрел был произведен из табельного пистолета погибшего. В связи с инцидентом региональные следователи проводят проверку

ВОЛГОГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Волгоградские следователи проводят проверку в связи со смертью полицейского от огнестрельного ранения в своей машине в Михайловском районе региона. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

Инцидент произошел в воскресенье вблизи города Михайловка Волгоградской области. По предварительным данным, выстрел был сделан из табельного пистолета сержанта, который обнаружили в машине.

"По факту смерти полицейского проводится проверка", - сказала Рудник.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова уточнила ТАСС, что полиция проводит служебную проверку в связи с произошедшим. "Сержант полиции находился в поле в своем автомобиле во внеслужебное время", - сказала Смольянинова.

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