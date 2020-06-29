Вологодский суд оправдал врача, обвиняемого в смерти ребенка

ВОЛОГДА, 29 июня. /ТАСС/. Вологодский областной суд отменил обвинительный приговор и второй раз оправдал врача-реаниматолога Вологодской областной клинической больницы Алексея Смирнова, ранее осужденного за смерть пятилетней пациентки с пороком сердца от пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В октябре 2018 года врач был осужден за причинение ребенку смерти по неосторожности, а затем был оправдан, однако в марте 2020 года оправдательный приговор был отменен.

"Вологодский областной суд сегодня отменил приговор Вологодского городского суда от 8 октября 2018 года в отношении Алексея Смирнова, которым он был признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Суд по итогам нового апелляционного рассмотрения дела оправдал Смирнова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - говорится в сообщении. За Смирновым признано право на реабилитацию.

Судом первой инстанции было установлено, что в феврале 2017 года Смирнов оказал несвоевременную и недостаточную помощь пятилетнему ребенку, доставленному в стационар в тяжелом состоянии, что привело к смерти пациента. Суд признал врача виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к двум годам колонии-поселения с запретом на врачебную деятельность на 2,5 года.

В октябре 2019 года Вологодский областной суд рассмотрел повторно проведенную экспертизу по делу, отменил приговор городского суда и вынес оправдательный приговор в связи с отсутствием в действиях врача состава преступления, признав его право на реабилитацию. В повторной экспертизе отмечалось, что врач выполнил все этапы оказания медицинской помощи ребенку с проблемами с сердцем и прогрессирующей пневмонией. Прокурор Вологодской области и потерпевшая сторона не согласились с выводами второй экспертизы и подали жалобу на оправдательный приговор. В марте 2020 года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил оправдательный приговор.

Судебный процесс по делу реаниматолога вызвал широкий резонанс. Национальная медицинская палата под руководством хирурга Леонида Рошаля вступилась за доктора. Рошаль направил письмо губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову с просьбой детально разобраться в ситуации, так как реальный срок ставит крест на жизни и профессиональной деятельности врача, имеющего большой практический опыт.