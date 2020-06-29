В Перми учителя осудили на 9,5 года за насильственные действия в отношении школьницы

ПЕРМЬ, 29 июня. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Перми приговорил к 9,5 года лишения свободы учителя, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в уголовной коллегии суда.

"Он [учитель] признан виновным в совершении преступления, предусмотренным пунктом а. ч 3 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего), ему назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что учителя лишили права заниматься педагогической деятельностью на 10 лет, а после выхода из колонии мужчину ждет еще одно наказание - ограничение свободы на 1 год 10 месяцев.

По информации местных СМИ, у педагога с ученицей был конфликт из-за пересдач, на одном из уроков он, пытаясь отмахнуться от нее рукой, попал стоявшей у доски девочке по ягодице. Все заседания суда были закрытыми, собранные обвинением сведения не подлежат разглашению, поэтому узнать подробности дела и что легло в основу приговору суда не представляется возможным.