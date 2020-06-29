Летевший из Москвы самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за отказа двигателя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Самолет Москва - Ростов-на-Дону экстренно приземлился в аэропорту Платов из-за отказа одного из двигателей, проводится проверка. Об этом в понедельник сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.

"Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов в связи с экстренной посадкой самолета в международном аэропорту Платов. По предварительным данным, 29 июня пассажирский самолет Airbus-320 авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва - Ростов-на-Дону, экстренно приземлился в аэропорту Платов по причине отказа левого двигателя", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, в результате инцидента пострадавших нет, а ход и результаты проверки находятся на контроле Южной транспортной прокуратуры.