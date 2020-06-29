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Пожар в доме престарелых в Москве

Суд повторно рассмотрит арест фигуранта дела о пожаре в доме престарелых в Москве

Заседание назначено на 2 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 2 июля повторно рассмотрит ходатайство следствия, которое просит арестовать техника частного дома престарелых на западе столицы, где в результате пожара погибли семь человек. Об этом ТАСС сообщили в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая отменила решение об отказе в аресте обвиняемого и направила дело в районный суд на новое рассмотрение.

"Постановление суда первой инстанции отменено Московским городским судом и направлено на новое рассмотрение в Пресненский районный суд Москвы. Судебное заседание назначено на 2 июля в 15:00 мск", - сказала собеседница агентства.

Как сообщила пресс-секретарь районного суда Лела Кокая, материалы дела об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого переданы судье Александре Авдотьиной.

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РоссияПожар в доме престарелых в Москве
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