Суд признал законным избрание домашнего ареста гендиректору РВК

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на избрание домашнего ареста гендиректору Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляционная жалоба адвокатов Повалко на избрание в отношении него домашнего ареста отклонена Московским городским судом. Решение вступило в силу", - сказала собеседница агентства.

5 июня Гагаринский суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест до 21 июля. Защита обжаловала это постановление и попросила Мосгорсуд отпустить Повалко под поручительство, в том числе председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича и председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса. После избрания меры пресечения в районном суде Повалко было официально предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых преступлениях он категорически не признает.

Ранее его адвокат Георгий Антонов в беседе с ТАСС назвал подозрения в отношении Повалко абсурдными, отметив, что в деле отсутствует ущерб. Уголовное дело относится к 2012 году, когда компания заключила договор займа с дочерней фирмой, которой перечислили 5 млн долларов на покупку акций, после покупки были возвращены только 2 млн долларов.

Расследованием уголовного дела занимается следственное управление УВД по Юго-Западному административному округу, 1-й отдел следственной части по расследованию организованной преступной деятельности.

Как отметили ранее в пресс-службе РВК, "в фокусе внимания следствия" - деятельность фонда RVC I LP, в частности сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в портфельную компанию "Алион". По информации РВК, инвестиции проводились с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур. В компании ранее отметили, что РВК оказывает необходимое содействие следствию и надеется на "скорое и справедливое завершение разбирательства".