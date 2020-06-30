Суд в Москве огласит приговор экс-бухгалтеру "Седьмой студии" Масляевой

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы огласит приговор экс-бухгалтеру "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении 129 млн рублей.

Начало оглашения приговора назначено на 14:00 мск.

Масляева дала признательные показания и заключила сделку со следствием. Ее дело по этой причине было выделено в особое производство.

Гособвинение попросило приговорить Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом.

Масляева в суде полностью признала вину и согласилась с позицией государственного обвинения.

Приговор Серебренникову

Мещанский суд Москвы ранее вынес приговор по основному делу "Седьмой студии". Режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условно, двое других фигурантов - продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин - также получили условные сроки. Экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности.

Суд также удовлетворил иск Министерства культуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского солидарно около 129 млн рублей в счет компенсации ущерба. До выплаты этой суммы имущество фигурантов дела будет находиться под арестом.

Защита Серебренникова уже заявила о намерении обжаловать приговор.