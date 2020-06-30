Проценко: тела умерших, чьи документы нашли у Коммунарки, перевозили частные компании

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Частные организации занимались перевозкой тел умерших в Коммунарке пациентов, ксерокопии карт которых были обнаружены недалеко от больницы в мешках, сообщил во вторник главный врач больницы Денис Проценко в своем Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вблизи больницы в Коммунарке прохожие обнаружили пакеты для перевозки трупов, в которых находились медицинские карты, документация по умершим пациентам, а также бирки. Проценко позже подтвердил факт обнаружения пакетов для перевозки тел умерших в километре от больницы, однако опроверг информацию о том, что в них находились медицинские карты.

"Продолжение воскресной истории. Чтобы не было никаких домыслов и передергиваний ситуации. Сейчас работают компетентные органы, и мы тоже заинтересованы в установлении всех фактов того, как это произошло. <…> Мы выяснили, что все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирали ряд агентов, индивидуальных предпринимателей. И я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации", - написал Проценко.

Он пояснил, что в настоящий момент действуют определенные правила выдачи и захоронения тел умерших. Так как больница в Коммунарке работает с больными с коронавирусом, эти правила распространяются и на патологоанатомическое отделение. При получении закрытого гроба в больнице родственник или его доверенный представитель, который уполномочен получать тело, подписывает требование о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима. Подписывая этот документ, он несет административную ответственность за нарушение целостности гроба. Больница оформляет все документы в соответствии с законом. Услуги же по перевозке и захоронению родственники заказывают в ритуальной компании. И после оформления всех документов в больнице ответственность лежит на них, либо их доверенных лицах.

"Про якобы обнаруженные документы. Я уже писал, что это не медицинские карты, это ксерокопия титульного листа медкарты для идентификации умершего. Все оригиналы медицинской документации, история болезни хранятся в больнице в специальном архиве", - добавил Проценко.

В понедельник источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что СК начал проверку по факту обнаружения данных пакетов.