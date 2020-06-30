Задымление на руднике "Интернациональный" локализовали

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Задымление на руднике "Интернациональный" алмазодобывающей компании "Алроса" локализовали. Газовая обстановка на объекте находится в норме, сообщили журналистам в пресс-службе "Алросы".

"На руднике "Интернациональный" задымление локализовано. Газовая обстановка в норме. В 17:00 часов состоится спуск очередной рабочей смены", - сообщили в компании.

Задымление в механизме погрузочно-доставочной машины возникло в понедельник в 13:25 на отметке минус 736 м. Сразу после сообщения машиниста работников стали выводить с задымленного участка. Однако после проверки горных выработок работы продолжились в штатном режиме. Работники подземки на ухудшение самочувствия не жаловались.

Рудник возобновил работу в ночь на 30 июня. Такое решение приняло руководство Мирнинского ГОКа после получения отрицательных проб на коронавирус у большей части работников цеха и подрядных организаций. При этом положительные пробы, подтвержденные лабораторией в Якутске, были выявлены у 12 работников, которые сейчас находятся на лечении, говорится в сообщении на сайте "Алросы".

Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона, ведомство начало проверку по факту задымления. "По требованию прокуратуры республики к проверке привлечены специалисты Ленского управления Ростехнадзора. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что, по предварительным данным, задымление произошло в результате короткого замыкания электрооборудования.

Как сообщили во вторник журналистам в пресс-службе главка МЧС России по Якутии, пострадавших после инцидента на руднике "Интернациональный" нет. "Всех [работников] вывели, пострадавших нет", - сказали в ведомстве. Ранее сообщалось, что в шахте находились 98 человек.

Кимберлитовая трубка "Интернациональная", открытая в 1969 году, располагается в 16 км от Мирного. Она отличается высоким содержанием алмазов в руде - в среднем 8 карат на тонну. Рудник входит в Мирнинский ГОК компании "Алроса".