В Дагестане полиция ищет двух пропавших девочек

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Дагестане разыскивают двух несовершеннолетних девочек, пропавших 28 июня, сообщили ТАСС в республиканском МВД.

"Две девочки 9 и 15 лет в обеденное время 28 июня ушли из своего дома в городе Хасавюрте, их местонахождение до сих пор не установлено, принимаются меры к розыску пропавших", - сообщил представитель министерства.

По его словам, фотографии и описание пропавших подростков распространены по всем отделам полиции республики, а также социальным сетям и средствам массовой информации.