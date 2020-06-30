В Москве задержан мужчина, разыскиваемый в Оренбургской области за нарушение карантина

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, который, будучи зараженным коронавирусной инфекцией, нарушил в Оренбургской области ограничительные меры и скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Приезжий из Оренбургской области более двух месяцев находился в федеральном розыске за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Экипаж вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на двух мужчин, распивавших спиртные напитки под окнами одного из домов на Талдомской улице. При проверке документов выяснилось, что один из нарушителей, 40-летний оренбуржец, более двух месяцев скрывался от правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина был объявлен в федеральный розыск за нарушение предписания о соблюдении карантинных мер в связи с заражением новой коронавирусной инфекцией. Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции.