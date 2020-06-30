Экс-бухгалтер "Седьмой студии" Масляева освобождена от наказания по делу о хищении

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник приговорил к двум годам и трем месяцам колонии бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нину Масляеву по делу о хищении 129 млн рублей и освободил от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить Масляевой наказание в виде двух лет и трех месяцев колонии, освободить от наказания в связи с его отбытием на стадии следствия", - огласила судья приговор.