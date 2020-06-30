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В Нижнем Новгороде в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадали семь человек

Для ликвидации последствий аварии привлекали восемь человек и две единицы техники

ТАСС, 30 июня. Легковая машина и грузовик столкнулись в Ленинском районе в Нижнем Новгороде, в результате пострадали семь человек. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Информация о ДТП поступила в 19:55 мск.

"В результате ДТП погибших нет, пострадали семь человек. Силами аварийно-спасательного отряда из легкового автомобиля деблокирован один пострадавший", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что для ликвидации последствий ДТП привлекались восемь человек и две единицы техники.

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