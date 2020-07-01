В Ленобласти на территории храма нашли останки человека со связанными конечностями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения останков человека со связанными руками и ногами на территории храма в Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ленинградской области по факту обнаружения на территории Храма Святых Царственных Страстотерпцев костных останков неустановленного человека со связанными веревкой верхними и нижними конечностями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

На месте работают криминалисты, по останкам также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, следователи совместно с сотрудниками отдела МВД по Ломоносовскому району составили план разыскных мероприятий участников преступления.

Храм расположен в деревне Пеники в Ломоносовском районе. Его строительство пока не закончено, однако в нем проводятся регулярные богослужения.