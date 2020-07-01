В центре Москвы горит крыша ресторана

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Крыша здания горит на Нижней Радищевской улице в центре Москвы, площадь пожара составляет 30 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре в двухэтажном кирпичном здании по адресу: Нижняя Радищевская улица, 10, строение 4, поступила в 22:48. "По предварительным данным, происходит горение обрешетника кровли. Предварительная площадь пожара - 30 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что во время возгорания людей внутри здания не было. Обстановка на месте ЧП спокойная. В настоящее время возгорание локализовано. Сведений о пострадавших не поступало.

Как следует из открытых источников, по данному адресу располагается ресторан Babacha.